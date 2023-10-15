



Смотрич будет курировать гражданские и экономические вопросы во время войны

Согласно заявлению Министерства финансов, правительство расширило свои социально-экономические полномочия, что позволит ему управлять “всей гражданской системой для войны”.



На основании решения правительства комитет теперь уполномочен обсуждать связанные с войной гражданские вопросы, включая экономические последствия для частных компаний и государственного сектора, восстановление приграничных поселений с Газой и обеспечение непрерывного функционирования гражданских служб.



Первоначально созданный в июне для решения проблемы растущей стоимости жизни в Израиле и возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаниягу, министерский комитет по социальным и экономическим вопросам теперь будет подчиняться министру финансов Бецалелю Смотричу.



Кроме того, в комитет добавлены министры Гидеон Саар, Хили Трупер, Йоав Киш, Уриэль Бусо и Яаков Марги, а министр Ифат Шаша-Битон будет наблюдателем.



Новые полномочия чиновников действительны до конца войны.