



Смотрич – Байдену: Евреи имеют право строить в Иудее и Самарии

Министр финансов Бецалель Смотрич ответил на слова Президента США Джо Байдену, что в коалиционном правительстве Израиля есть одни из “самых экстремистских членов правительства”, которых он когда-либо видел.



Байден добавил, что министры в кабинете премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которые отказываются селиться “где угодно” в Иудее и Самарии, являются “частью проблемы” в продолжающемся конфликте.



В ответ глава партии “Религиозный сионизм” и непреклонный сторонник урегулирования Бецалель Смотрич, заявил, что Байден имеет “право выражать критику”, а “наше право и обязанность продолжать выполнение миссии для граждан Израиля – защищать себя и строить свою родину”.



“Соединенные Штаты хотят два государства для двух народов, и мы считаем это самоубийством”, – продолжил Смотрич, который также занимает министерский пост в Министерстве обороны, что дает ему широкие полномочия по строительству поселений.



С тех пор, как Смотрич взял на себя часть политики строительства в Иудее и Самарии, Израиль заметно сместил политику поселений вправо. Предприняты выдача разрешений на строительство, молчаливое позволение поселенцам вернуться в спорные форпосты Эвьятар и Хомеш и отмена давних запретов на еврейские поселения в четырех городах в северной части Самарии.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также прокомментировал слова Президента США, сказав, что “Израиль – не еще одна звезда на американском флаге”.

