



Смотрич: Бахарав-Миара тянула время

Министр финансов Бецалель Смотрич обвинил юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в препятствовании с обращением правительства в Суд по трудовым спорам из-за забастовок.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



"Мы с министром здравоохранения со вчерашнего дня, когда стало известно о забастовке, пытались обратиться в суд по трудовым спорам. Верно? Это самая естественная вещь в мире", - сказал он.



По словам Смотрича, разрешено обращаться в суд по трудовым спорам и получить запретительный судебный приказ.



"Юридический советник правительства и ее люди затянули это на несколько часов. Самостоятельно мы, естественно, ничего не можем сделать. Если мы хотим независимое представительство, нам нужно ее разрешение. Но она тянула, тянула и тянула. Суть в следующем: самое банальное - обращение в суд по трудовым спорам - но правительство даже этого не может", - возмутился он.