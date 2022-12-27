



Смотрич атаковал начальника Генштаба



Бецалель Смотрич, будущий министр финансов и министр Иудеи и Самарии в министерстве обороны, атаковал начальника Генштаба Авива Кохави после разговора последнего с Нетаниягу.



Кохави высказал свою озабоченность переменами в министерстве обороны, которые могут вызвать кровавые события на территориях, что вызвало ярость Смотрича.

יוסי יהושוע אומר את האמת מאחורי הפוליטיזציה הבוטה שכוכבי מכניס לצה"ל. מי שרוצה לשמור על צה"ל מאוחד כצבא העם, בקונצנזוס ומחוץ לפוליטיקה, צריך לחוקק עשר שנות צינון לפחות לרמטכ"לים. https://t.co/oS1Ks5WyC6 — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) December 27, 2022

“Кохави привносит в ЦАХАЛ вопиющую политизацию”, – написал он в Твиттере, добавив, что “его действия доказывают необходимость строгого закона о назначении для начальников штаба. На эту должность необходим десятилетний период “обдумывания”.Смотричу ответил министр обороны Бени Ганц: "Те, кто хочет сохранить ЦАХАЛ как народную армию, не принимают закон об уклонении от армии, не делят министерство обороны и ЦАХАЛ и не вмешиваются в назначение офицеров ЦАХАЛа. Начальник штаба – это не дежурный стажер, который только выполняет приказы”.Ганц добавил: “Это его долг заявить о своей профессиональной позиции перед лицом мер, которые наносят ущерб безопасности и функционированию ЦАХАЛа. Попытка угрожать нынешнему и будущему начальнику Генштаба и заставить замолчать открытый и критический дискурс тревожны и опасны”.Позднее со Смотричем согласился Бен-Гвир, написав: "В последние годы мы видели парад начальников штабов, которые быстро бежали в политику в конце короткого периода обдумывания. Короткий период обдумывания вызвал у общественности ощущение, что в ЦАХАЛе наблюдается политизация. Есть реальная обеспокоенность тем, что поведение начальника штаба, желающего присоединиться к политической жизни, будет направлено на то, чтобы набрать очки у общественности", – сказал Бен-Гвир.Уходящий министр финансов Авигдор Либерман написал об этом так: "Как человек, назначивший Авива Кохави начальником штаба, я могу сказать, что он выдающийся командир, лишенный политических соображений, человек, который всю свою жизнь посвятил безопасности Израиля и работает день и ночь ради успеха ЦАХАЛа и государства. Любая критика или нанесение ущерба начальнику штаба – это ущерб национальной безопасности".