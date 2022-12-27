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Смотрич атаковал начальника Генштаба
27.12.2022 12:27 Наталья Богинская

Смотрич атаковал начальника Генштаба


Бецалель Смотрич, будущий министр финансов и министр Иудеи и Самарии в министерстве обороны, атаковал начальника Генштаба Авива Кохави после разговора последнего с Нетаниягу

Кохави высказал свою озабоченность переменами в министерстве обороны, которые могут вызвать кровавые события на территориях, что вызвало ярость Смотрича.


“Кохави привносит в ЦАХАЛ вопиющую политизацию”, – написал он в Твиттере, добавив, что “его действия доказывают необходимость строгого закона о назначении для начальников штаба. На эту должность необходим десятилетний период “обдумывания”.

Смотричу ответил министр обороны Бени Ганц: "Те, кто хочет сохранить ЦАХАЛ как народную армию, не принимают закон об уклонении от армии, не делят министерство обороны и ЦАХАЛ  и не вмешиваются в назначение офицеров ЦАХАЛа. Начальник штаба – это не дежурный стажер, который только выполняет приказы”.

Ганц добавил: “Это его долг заявить о своей профессиональной позиции перед лицом мер, которые наносят ущерб безопасности и функционированию ЦАХАЛа. Попытка угрожать нынешнему и будущему начальнику Генштаба и заставить замолчать открытый и критический дискурс тревожны и опасны”. 

Позднее со Смотричем согласился Бен-Гвир, написав: "В последние годы мы видели парад начальников штабов, которые быстро бежали в политику в конце короткого периода обдумывания. Короткий период обдумывания вызвал у общественности ощущение, что в ЦАХАЛе наблюдается политизация. Есть реальная обеспокоенность тем, что поведение начальника штаба, желающего присоединиться к политической жизни, будет направлено на то, чтобы набрать очки у общественности", – сказал Бен-Гвир.

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман написал об этом так: "Как человек, назначивший Авива Кохави начальником штаба, я могу сказать, что он выдающийся командир, лишенный политических соображений, человек, который всю свою жизнь посвятил безопасности Израиля и работает день и ночь ради успеха ЦАХАЛа и государства. Любая критика или нанесение ущерба начальнику штаба – это ущерб национальной безопасности".

 

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