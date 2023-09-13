



Смотрич: армия управляет страной



Министр финансов Бецалель Смотрич разослал по кабинетам министров письмо, содержание которого было опубликовано 13-м каналом израильского ТВ. Письмо было также направлено в канцелярию главы Национального собрания Цахи Анегби и в канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и суть его сводится к тому, что дискуссии в кабинете министров бессмысленны - потому что политику диктует ЦАХАЛ.



Письмо, аргументированное и длинное, было написано в рамках подготовки к дискуссии в кабинете министров по вопросам безопасности. "Это несерьезная дискуссия, итоги которой нам хотят навязать", - написал министр финансов. "Армия управляет концепцией безопасности практически в одиночку, без влияния членов кабинета, может быть, только премьер-министра и министра обороны. Есть ли в мире хоть один серьезный человек, который считает, что такая дискуссия может быть закончена за два часа? Есть ли смысл в такой дискуссии?"



Смотрич также написал: "Совершенно возмутительно, что именно по вопросу безопасности, по вопросу, за который мы все несем ответственность в силу нашего членства в правительстве, армия управляет самой концепцией безопасности, это говорится в текущих дискуссиях и вдвойне верно в запланированной дискуссии, которая должна рассмотреть стратегию безопасности Израиля в ближайшие годы."