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Смотрич: административный арест поселенцев - это аморально
28.06.2023 17:46 Алина Груднева

Смотрич: административный арест поселенцев - это аморально

Министр финансов Бецалель Смотрич резко раскритиковал постановления об административном аресте четырех поселенцев за их роль в нападениях на палестинцев.

"Использование административных арестов в отношении поселенцев является антидемократическим и аморальным", — возмутился Смотрич.

По его словам, подобные меры, целью которых является не предотвращение подобных инцидентов в будущем, является "совершенно незаконным".

Напомним, ордер на административный арест поселенцев сегодня выписал министр обороны Йоав Галант.
 

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