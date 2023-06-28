Смотрич: административный арест поселенцев - это аморально
Министр финансов Бецалель Смотрич резко раскритиковал постановления об административном аресте четырех поселенцев за их роль в нападениях на палестинцев.
"Использование административных арестов в отношении поселенцев является антидемократическим и аморальным", — возмутился Смотрич.
По его словам, подобные меры, целью которых является не предотвращение подобных инцидентов в будущем, является "совершенно незаконным".
Напомним, ордер на административный арест поселенцев сегодня выписал министр обороны Йоав Галант.