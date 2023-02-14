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Смотрич: администрация Байдена знает, что мы привержены урегулированию
14.02.2023 13:56 Алина Груднева

Смотрич: администрация Байдена знает, что мы привержены урегулированию

Министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировал "обеспокоенность" США планами правительства урегулировать девять поселений в Иудее и Самарии.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 февраля.

"Реакция Америки вполне понятна. Нынешняя администрация знает, что это правительство привержено урегулированию. Нет ничего плохого в том, что между двумя друзьями есть споры. Я надеюсь, что в ближайшие дни премьер-министр завершит эпопею с передачей мне определенных полномочий в Минобороны относительно Иудеи и Самарии", - сказал Смотрич.

Он выразил благодарность Биньямину Нетаниягу и другим членам правительства за руководство этим процессом.

"Мы обязаны узаконить статус поселений. Мы должны снять все ограничения на строительство в Иудее и Самарии и приступить к развитию нашей земли. К этому району нужно относиться точно так же, как к любой другой части страны, и именно это и будет происходить", - подчеркнул он.

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