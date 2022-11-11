



Смогут ли палестинцы летать на чемпионат мира из аэропорта Бен-Гурион

Израиль и ФИФА, международная футбольная организация, опубликовали в четверг восторженные заявления о прямых рейсах из Израиля в Катар на чемпионат мира.



Однако, в заявлении ФИФА есть одна важная деталь. Организация заявила, что палестинцы будут летать теми же рейсами, сообщает Jerusalem Post.



Чартерные рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Доху будут выполняться авиакомпанией, имеющей действующие права на посадку в Катаре. Однако палестинцам обычно не предоставляется доступ в аэропорт Бен-Гурион, и они пользуются аэропортом в Иордании.



Министерство иностранных дел и Управление аэропортов Израиля не смогли предоставить подробную информацию о том, как палестинцы смогут добраться до аэропорта Бен-Гурион и будет ли им предоставлено специальное разрешение на въезд в Израиль, чтобы вылететь на чемпионат мира.



В то же время, отмечается, пресса, заявление ФИФА было опубликовано с одобрения МИД.



"Израильтяне и палестинцы смогут вместе летать и вместе наслаждаться футболом", - заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.



Представитель Катара на турнире сказал, что соглашение "иллюстрирует нашу приверженность соблюдению политики ФИФА и требований к проведению турнира, включая право каждого посещать матчи. Это также включает в себя требование о том, чтобы палестинские владельцы билетов и СМИ могли путешествовать на этих чартерных рейсах без ограничений".



Однако генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз говорил только об израильтянах в контексте поездок на ЧМ. Премьер-министр Яир Лапид назвал полеты "радостной новостью для любителей футбола и всех граждан Израиля".