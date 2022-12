СМИ: Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с Байденом

Зеленский сегодня посетит США: американские СМИ узнали подробности



В среду вечером, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США.



Информацию о визите подтвердили несколько источников в руководстве полиции Капитолия. Сейчас правоохранители занимаются усилением безопасности, пишет Axios.



Ожидается, что глава Украины поблагодарит американских партнеров за помощь, а также объяснит, почему нужно еще большее финансирование для дальнейшего сопротивления России.



Кроме того, издание отмечает, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в своем письме попросила всех членов присутствовать на заседании в среду вечером.



Now it makes more sense why Pelosi sent out an odd Dear Colleague letter to everyone about an hour ago "encouraging in-person attendance on Wednesday night." https://t.co/QCEnpAN1Pp