



СМИ: Зеленский встретится с премьером Индии на полях G7

Впервые с начала полномасштабной агрессии РФ состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендры Моди. И произойдет эта встреча в Хиросиме на полях саммита G7. По крайней мере, об этом сообщает издание news18. Хотя, как известно, будет ли Владимир Зеленский лично участвовать в саммите, пока остается не известным.



Тем не мнее, издание пишет: ожидается, что Зеленский присоединится к саммиту G7 и прибудет в Хиросиму в субботу. В свою очередь премьер-министр Индии уже отправился в Японию, где встретится с лидерами G7.



"Это будет первая встреча президента Украины Зеленского с премьер-министром Моди с начала полномасштабной войны с февраля 2022 года", - говорится в сообщении.



Издание напоминает, что в начале этого года заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова посетила Нью-Дели, где она призвала Индию поддержать "формулу мира" Украины.



Позиция Индии по войне в Украине



Индия продолжает настаивать на диалоге и дипломатии как пути к прекращению войны в Украине, напоминает РБК-Украина. Она не оказывает военной помощи украинским силам, но заявляла, что выступает за сохранение территориальной целостности и государственный суверенитет Украины. Однако Индия не осуждает открыто Россию.