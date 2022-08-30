



СМИ: Зеленский встретился с главой МАГАТЭ

Во вторник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.



Встреча состоялась перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, который ожидается на этой неделе. При этом никаких подробностей встречи пока не было обнародовано.



Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев накануне запланированного визита на Запорожскую АЭС. В Офисе президента сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.