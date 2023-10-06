



СМИ: Зеленский посетит Румынию впервые с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Румынию на следующей неделе. Это будет его первый визит в страну с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает местное издание Digi24 со ссылкой на источники.



Издание отмечается, что это будет отдельный визит, а не часть тура. Зеленский проведет встречи с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом и другими официальными лицами.



Кроме того, несколько представителей правительства Румынии посетят Киев, чтобы установить как можно больше контактов для сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, сельского хозяйства и других.



Отметим, сейчас Румыния усиливает свои восточные рубежи на Дунае дополнительными установками ПВО. Это произошло на фоне того, что российские ракеты, обстреливающие Украину, залетают в Румынию.