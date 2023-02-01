



СМИ: Зеленский и Байден могут встретиться в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля может встретиться с американским и польским лидерами Джо Байденом и Анджеем Дудой. Вероятно, встреча может пройти в Польше. Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna.



По неофициальной информации, встреча может состояться в конце февраля примерно на годовщину российского вторжения в Украину. Пока для визита рассматриваются два города - Варшава и Жешув.



"Президент Украины представит мирный план и созовет международную конференцию по Украине", - сообщает издание, ссылаясь на дипломатические источники в Украине.



При этом польское издание отмечает, что мирный план будет включать 10 пунктов, в который входит вопрос создания международного трибунала для военных преступников, а также новые гарантии безопасности для Украины в рамках евроатлантических институтов.



Напомним, ранее американское издание NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.



В то же время корреспонденты Bloomberg сообщают, что Байден пока не знает, поедет ли в Европу на годовщину вторжения, но подтвердил, что планирует визит в Польшу. Однако даты пока не называют.