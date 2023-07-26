



СМИ: Заместитель командира ЯСАМ "брутально сломал нос демонстранту"

СМИ: Заместитель командира ЯСАМ "брутально сломал нос демонстранту"



Заместитель командира полицейского спецназа ЯСАМ Гу-Дана Яир Хануна, снятый на видео в момент, когда он избивает 18-летнего участника акции протеста против "правовой революции" на демонстрации на шоссе Аялон обвиняется в проявлении жестокости



На предыдущих демонстрациях он избивал других демонстрантов “до крови” - согласно жалобе, поданной несколько дней назад в полицию. Согласно свидетельским показаниям, на демонстрации, проходившей на улице Аялон около двух недель назад, Хануна сломала нос одному из протестующих "после того, как тот был арестован и брошен на землю".



"Крупный полицейский надавил коленом на голову Ури, который стоял лицом к дороге. От силы давления колена на голову у него сломался нос", - написал адвокат Ран Тагер, представляющий интересы пострадавшего, на своей странице в Facebook. "Ури рассказывает, что тот самый полицейский, который жестоко сломал ему нос, когда он уже был в наручниках и лежал на дороге, - это не кто иной, как Яир Хануна, командир ЯСАМ, который, конечно же, не миновал стадии "я тебя трахну, я тебя кончу", и на вопрос Ури о медицинской помощи ответил - "медицинская помощь в заднице".



В ответ полиция заявила, что "это ложные утверждения, направленные на введение общественности в заблуждение", и попросила "прояснить ситуацию". Согласно заявлению полиции, "во время беспорядков, произошедших в Тель-Авиве 11/7/23 на шоссе №20, было получено сообщение о подозреваемом, нарушающем закон и пытающемся разжечь костер на улице Аялон, имея при этом пакет, наполненный ветками, и зажигалку в руках".



"Сразу же после получения сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили личность подозреваемого в совершении данного действия. Заметив их, он пытался бежать. По всей видимости, во время бегства он получил травму при попытке вскарабкаться по бетонной стене. Задержавшие подозреваемого сотрудники заметили, что у него повреждено лицо, и предложили ему медицинскую помощь, но он отказался. Подчеркнем, что ни на одном из этапов задержания не применялась сила, за исключением его ареста и надевания наручников. Подозреваемый был передан для допроса и в конце концов отпущен".

