



СМИ: Яир Нетаниягу давил на своего отца

Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу оказывал на него давление относительно законопроекта об "основании разумности".



Об этом говорится в отчете интернет-издания Walla.



Уточняется, что Яир Нетаниягу, который в последние месяцы находился за границей, перед голосованием в Кнессете призывал отца не останавливаться и не смягчать законопроект.



"Ты не должен отступать, ты не должен сдаваться", - якобы говорил отцу он, комментируя общественное давление на правительство.

