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СМИ: Яир Нетаниягу давил на своего отца
13.07.2023 15:26 Алина Груднева

СМИ: Яир Нетаниягу давил на своего отца

Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу оказывал на него давление относительно законопроекта об "основании разумности".

Об этом говорится в отчете интернет-издания Walla.

Уточняется, что Яир Нетаниягу, который в последние месяцы находился за границей, перед голосованием в Кнессете призывал отца не останавливаться и не смягчать законопроект.

"Ты не должен отступать, ты не должен сдаваться", - якобы говорил отцу он, комментируя общественное давление на правительство.
 

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