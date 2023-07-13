СМИ: Яир Нетаниягу давил на своего отца
Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу оказывал на него давление относительно законопроекта об "основании разумности".
Об этом говорится в отчете интернет-издания Walla.
Уточняется, что Яир Нетаниягу, который в последние месяцы находился за границей, перед голосованием в Кнессете призывал отца не останавливаться и не смягчать законопроект.
"Ты не должен отступать, ты не должен сдаваться", - якобы говорил отцу он, комментируя общественное давление на правительство.