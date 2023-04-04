



СМИ: вопрос о вступлении Украины в НАТО снят с повестки дня

Будущее Украины в НАТО вызывает серьезные дебаты, а вопрос о ее членстве в Североатлантическом Альянсе сейчас не стоит на повестке дня.



По данным The Wall Street Journal, в июле на саммите члены НАТО, вероятнее всего, столкнутся с давлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского относительно заявки страны на вступление в ряды альянса.



По прогнозам, давление Киева в этом направлении усилится, если ВСУ добьются успеха в ходе контрнаступления, которое ожидается этой весной, ведь Украина является единственной европейской стороной, чьи вооруженные силы противостоят России в полномасштабной войне и наносят урон силам противника.



В издании напомнили, что Украина уже давно добивается вступления в НАТО. Стране еще в 2008 году пообещали членство, не озвучив при этом конкретных сроков. Официальные лица объясняют затяжной процесс тем, что сейчас вступление Украины втянет НАТО в прямой конфликт с Россией.



"В связи с тем, что членство Украины снято с повестки дня НАТО, лидеры обсуждают, какую утешительную награду предложить, чтобы продемонстрировать поддержку и поощрение, не давая лишних обещаний и не обеспечивая России какую-либо пропагандистскую победу. Какой бы пакет ни приняли на саммите в Вильнюсе, он ляжет в основу отношений НАТО с Киевом на месяцы или годы", - сказано в статье.



По словам источников, "поощрительным призом" для Украины может быть предоставление гарантий безопасности, а также балансирование между наращиванием краткосрочных военных возможностей и формированием долгосрочных политических связей.

