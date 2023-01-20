



СМИ: Венгрия снова блокирует выделение транша ЕС на вооружение Украины

Венгрия заблокировала 7-й транш финансовой помощи ЕС на вооружение для Украины. Об этом сообщает RMF FM, ссылаясь на собственные источники среди европейских дипломатов.



"Венгрия заблокировала 7-й транш помощи ЕС на вооружение для Украины, сообщил корреспонденту RMF FM в Брюсселе высокопоставленный дипломат ЕС. Речь идет о полумиллиарде евро из так называемого European Peace Facility, из которого страны ЕС с начала войны финансируют летальное вооружение и средства защиты для Украины", - говорится в сообщении.



Как отмечает издание, страны Евросоюза будут давить на Будапешт в понедельник во время встречи министров иностранных дел ЕС. До сих пор Венгрия, которая сама не посылает оружия Украине, воздерживалась от голосования при принятии решений по следующим траншам помощи и не блокировала эту поддержку.



"Венгерское вето теперь вызывает еще большее возмущение среди дипломатов ЕС, поскольку оно не имеет никакого оправдания, кроме того, что оно способствует России", - сказано в сообщении.



Однако в ЕС, как указано, также есть "план Б". "Как в случае, когда в начале декабря Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине. Тогда ЕС принял законодательный акт, который позволяет доставлять эту помощь в обход Венгрии. Этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила, и в конце концов 27 стран смогли принять пакет помощи", - отмечает издание.



Поэтому если Будапешт не пойдет на уступки в вопросе оружейной поддержки Украины, ЕС может принять такое решение и в 26 странах, предполагают дипломаты в Брюсселе.