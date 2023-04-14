



СМИ: Венгрия могла тайно помогать Украине с доставкой оружия

Будапешт, несмотря на свою позицию, разрешал провозить через свою территорию военную технику в Украину, сообщает Politico.



Венгрия могла тайно помогать Украине с доставкой оружия. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает Politico со ссылкой на "слитые" в Сеть документы Пентагона.



В одном из этих документов отмечается, что Венгрия могла разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения оружия.



В этих данных сказано, что украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах "через воздушное пространство Венгрии".



"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены на земле или рейсами в Польшу", - подчеркивает СМИ.



Отметим, представители венгерского правительства не единожды подчеркивали, что их страна не станет поставлять в Украину оружие. Более того, Будапешт официально отказался дать разрешение на транспортировку любого вооружения для Украины через свою территорию. Венгерские чиновники утверждали, что такие поставки якобы "опасны" для граждан их страны.



Напомним, Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран" за ее участие в санкциях Евросоюза.