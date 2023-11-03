



СМИ: ведутся переговоры о визите Зеленского в Израиль

Появились первые сообщения о переговорах относительно возможного приезда президента Украины Владимира Зеленского в Израиль с визитом солидарности.



Информацию об этом распространяет 12-й канал израильского ТВ.



По предварительным данным, Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе. В Офисе Президента Украины информацию пока что не комментируют.



Впервые информация о том, что Зеленский может посетить Израиль, появилась после зверской атаки ХАМАСа, когда мировые лидеры начали приезжать в Еврейское Государство с визитом солидарности.



Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтверждал, что по этому поводу ведутся переговоры, а дата визита пока не определена.