Новости » Политика
СМИ: ведутся переговоры о визите Зеленского в Израиль
03.11.2023 17:50 Алина Груднева

СМИ: ведутся переговоры о визите Зеленского в Израиль

Появились первые сообщения о переговорах относительно возможного приезда президента Украины Владимира Зеленского в Израиль с визитом солидарности.

Информацию об этом распространяет 12-й канал израильского ТВ.

По предварительным данным, Зеленский может посетить Израиль на следующей неделе. В Офисе Президента Украины информацию пока что не комментируют.

Впервые информация о том, что Зеленский может посетить Израиль, появилась после зверской атаки ХАМАСа, когда мировые лидеры начали приезжать в Еврейское Государство с визитом солидарности.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтверждал, что по этому поводу ведутся переговоры, а дата визита пока не определена.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы