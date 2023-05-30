



СМИ: В США планируют пригласить Герцога в Белый дом

Американская администрация планирует пригласить президента Ицхака Герцога посетить Белый дом этим летом, возможно, в преддверии аналогичной поездки премьер-министра Нетаниягу.



Об этом сообщает Galei Tzahal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



В принципе, несколько месяцев назад Герцог был приглашен Палатой представителей выступить с речью, посвященной 75-летию Израиля в Конгрессе.



В ходе запланированного визита он встретится с президентом Байденом в Белом доме.

