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СМИ: В США планируют пригласить Герцога в Белый дом
30.05.2023 09:21 Ирина Демьянова

СМИ: В США планируют пригласить Герцога в Белый дом

Американская администрация планирует пригласить президента Ицхака Герцога посетить Белый дом этим летом, возможно, в преддверии аналогичной поездки премьер-министра Нетаниягу. 

Об этом сообщает Galei Tzahal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В принципе, несколько месяцев назад Герцог был приглашен Палатой представителей выступить с речью, посвященной 75-летию Израиля в Конгрессе.

В ходе запланированного визита он встретится с президентом Байденом в Белом доме.
 

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