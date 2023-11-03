



СМИ: В РФ отказались признать ХАМАС террористической организацией

В свете событий в Израиле, в Генпрокуратуру Российской Федерации поступило обращение с призывом к признанию ХАМАС террористической организацией на территории России. Однако, согласно информации Telegram-канала Mash, данное обращение было отклонено.



Обращение в Генпрокуратуру РФ было подано правозащитником Иваном Мельниковым. В нем он указал на то, что взятие заложников, убийства более 900 невинных граждан, включая российских граждан, а также постоянные обстрелы мирных районов со стороны боевиков – это жестоко и недопустимо, и согласно законодательству России, ХАМАС должна быть признана террористической организацией, а, значит, запрещенной на территории страны.



Однако, по информации Mash, Генпрокуратура отказала правозащитнику в удовлетворении обращения. В качестве обоснования было приведено отсутствие уголовных дел и судебных решений, связанных с участниками "Исламского движения сопротивления" на территории России. Это, по их мнению, делает признание палестинского движения террористической организацией неправильным.





