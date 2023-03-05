



СМИ: в протестах принимали участие четверть миллиона человек



Портал ynet сообщает: “160 тысяч протестовали в Тель-Авиве, полиция использовала конную полицию и водометы против демонстрантов на Аялон”. 20 тысяч вышли на демонстрацию в Нетании, бывший пресс-секретарь ЦАХАЛа Рут Ярон атаковал премьер-министра, Бен-Гвира и Яира Нетаниягу. Впервые на демонстрации выступил генерал-майор Гиора Айланд".



Авторы материала описывают драму: “Политики, отставные верховные судьи, чемпионы запаса, писатели, спортсмены, молодежь в десятках центров, где проходили демонстрации против правовой революции. На демонстрациях, в которых, по некоторым оценкам, приняли участие около 250 тысяч человек, длинной вереницей выступали мужчины и женщины - и все они выражали опасения за будущее израильской демократии”.



Восемь человек были арестованы на демонстрациях в Тель-Авиве, Иерусалиме и Зихрон Яаков. На демонстрации в Тель-Авиве демонстранты прорвали заграждение и вышли на шоссе Аялон, оно было заблокировано в течение часа. Конная полиция оттеснила их, и водомет был впервые применен во время демонстраций в Шаббат, которые проходили уже девятый раз подряд.