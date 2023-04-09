



СМИ: В правящей коалиции Германии намечается разлад

В правящей коалиции Германии все больше разногласий между Социал-демократической партией Германии СДПГ и партией “Союз-90/зеленые”, пишет Welt am Sonntag.



“СДПГ Шольца больше не естественный союзник “зеленых”, – объяснил председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер из партии “зеленых” по итогам последнего заседания коалиционного комитета. В то же время его однопартиец министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек назвал “человеческое взаимопонимание” в коалиции очень хорошим. Он признал, что в последние недели “правительство выглядело не очень здорово”.



“Порой тон между нами очень жесткий. Но, по сути, биться друг с другом за верные решения необходимо”, – сказал Хабек газетам медиагруппы Funke.

По данным издания, в свою очередь среди социал-демократов растет недовольство климатическим курсом “зеленых”.



“В СДПГ больше внимания уделяется интересам рабочих и промышленности. Наш бизнес действует во всем мире, это рычаг нашего процветания, который нельзя отягощать по своему желанию”, – сказал изданию член бундестага от СДПГ Джо Вайнгартен. “В связи с этим социал-демократам ближе позиция другого партнера по коалиции – Свободной демократической партии СвДП”



Отдельно Вайнгартен раскритиковал подход “зеленых” в вопросе грядущего запрета на установку новых газовых и масляных отопительных систем. Он призвал учитывать недовольство людей, с которым он все чаще сталкивается в своем избирательном округе, граждан, “для которых темпы замены отопления слишком высоки”.



“А еще “зеленые” должны научиться вести политику в соответствии с результатами своих выборов”, – считанет Вайнгартен.



СДПГ, “Союз 90/Зеленые” и СвДП договорились о создании коалиционного федерального правительства по итогам выборов в бундестаг в 2021 году, на которых социал-демократы набрали 25,7% голосов, "зеленые" – 14,8%, СвДП – 11,5%.



В конце марта после совещания правящей коалиции Германии, которое продлилось почти 30 часов, представители оппозиции заявили, что правительство ФРГ “раздирают противоречия”.



“Очевидно, мы имеем дело с правительственным кризисом в Германии”, – заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.