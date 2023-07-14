



СМИ: в отношениях между Израилем и США наметился глубокий кризис

Визит президента Ицхака Герцога в Вашингтон, где у него запланирована встреча с президентом Байденом и другими высокопоставленными чиновниками, рассматривается как намеренное ущемление интересов премьер-министра Нетаниягу, пишет Yedioth Ahronoth.



Отмечается, что теплый прием, запланированный для Герцога, подчеркивает различие между восхищением израильским народом и его сомнениями по поводу правительства и его лидера.



Примечательно, что Нетаниягу не был приглашен в Белый дом, несмотря на то, что на повестке дня стоят такие острые вопросы, как Иран, палестинцы и напряженность в отношениях с Ливаном.



Как пишет издание, такой длительный период отсутствия приглашений является беспрецедентным для израильского премьер-министра, что вызвало беспокойство среди министров “Ликуда”, которые считают, что администрация Байдена несправедливо относится к Нетаниягу и унижает его.



Среди высшего командного состава Армии обороны Израиля растет мнение, что отношение администрации Байдена к Израилю еще хуже, чем у администрации Обамы. Несмотря на это, визит Герцога в США согласован с ведома Нетаниягу. Этот визит состоится после публикации известного журналиста Томаса Фридмана, который предположил, что президент Байден начал переоценку отношений с Израилем. Хотя точные последствия этой переоценки остаются неясными, она может быть связана с потенциальной эрозией политической поддержки, включая возможность того, что США не наложат вето на антиизраильские резолюции в Совете Безопасности ООН и не будут препятствовать Международному уголовному суду, если он решит провести расследование в отношении Израиля.



Израильские официальные лица считают, что колонка Фридмана отражает преобладающие настроения в Белом доме и Госдепартаменте. По их мнению, в отношениях между Израилем и США наметился глубокий кризис, который вызывает опасения за будущее союза. Однако Белый дом выступил с заявлением, в котором отрицается какая-либо официальная переоценка и говорится, что высказывания президента Байдена были направлены не на Нетаниягу, а на конкретных израильских политиков правого толка.



Визит Герцога в Вашингтон в сочетании с колонкой Фридмана и отсутствием приглашения для Нетаниягу свидетельствует о напряженных отношениях между Израилем и США, пишет издание. Степень и последствия переоценки американо-израильских отношений остаются неясными, но есть опасения, что это может привести к ослаблению политической поддержки и международного сотрудничества.



