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СМИ: В “Ликуде” выражают опасения по поводу изменения порядка отбора судей
20.03.2023 18:20 Ирина Демьянова

СМИ: В “Ликуде” выражают опасения по поводу изменения порядка отбора судей

Как сообщают корреспонденты 12 канала, на заседании фракции "Ликуд" несколько депутатов выразили свое несогласие с нынешним предложением по изменению процесса отбора судей Верховного суда.

Депутаты Кнессета Давид Битан и Ави Дихтер выражают сомнения по поводу этого плана. При этом Битан говорит, что проголосует за, но “это последний раз, когда с нами не консультируются”, в то время как Дихтер вслух задается вопросом, почему коалиция “хочет контролировать все три ветви [правительства]”.

Тем временем Ханох Милвицки и Моше Саада выражают гнев по поводу того, что они считают данную инициативу слишком мягким предложением.
 

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