



СМИ: В “Ликуде” выражают опасения по поводу изменения порядка отбора судей

Как сообщают корреспонденты 12 канала, на заседании фракции "Ликуд" несколько депутатов выразили свое несогласие с нынешним предложением по изменению процесса отбора судей Верховного суда.



Депутаты Кнессета Давид Битан и Ави Дихтер выражают сомнения по поводу этого плана. При этом Битан говорит, что проголосует за, но “это последний раз, когда с нами не консультируются”, в то время как Дихтер вслух задается вопросом, почему коалиция “хочет контролировать все три ветви [правительства]”.



Тем временем Ханох Милвицки и Моше Саада выражают гнев по поводу того, что они считают данную инициативу слишком мягким предложением.

