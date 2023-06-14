



СМИ: в коалиции задумались о наказании для Готлиб

Коалиция проводит консультации о наложении наказания на депутата Кнессета от "Ликуда" Тали Готлиб.



Об этом сообщает "Кан".



Уточняется, что среди рассматриваемых предложений - исключение ее из комиссий Кнессета и лишение возможности продвигать законы.



Конечное решение о наказании остается за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Ранее Готлиб отказалась снимать свою кандидатуру на голосовании относительно комитета по отбору судей.



Она обвинила канцелярию главы правительства в распространении лжи, признав при этом, что Нетаниягу "действительно повысил голос, когда просил снять кандидатуру и положиться на его богатый опыт".



Сообщалось, что премьер поручил членам парламента от "Ликуда" выйти из гонки, а затем проголосовать против единственных оставшихся кандидатов, чтобы добиться перенесения голосования на 30 дней.