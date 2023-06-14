СМИ: в коалиции задумались о наказании для Готлиб
Коалиция проводит консультации о наложении наказания на депутата Кнессета от "Ликуда" Тали Готлиб.
Об этом сообщает "Кан".
Уточняется, что среди рассматриваемых предложений - исключение ее из комиссий Кнессета и лишение возможности продвигать законы.
Конечное решение о наказании остается за премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
Ранее Готлиб отказалась снимать свою кандидатуру на голосовании относительно комитета по отбору судей.
Она обвинила канцелярию главы правительства в распространении лжи, признав при этом, что Нетаниягу "действительно повысил голос, когда просил снять кандидатуру и положиться на его богатый опыт".
Сообщалось, что премьер поручил членам парламента от "Ликуда" выйти из гонки, а затем проголосовать против единственных оставшихся кандидатов, чтобы добиться перенесения голосования на 30 дней.