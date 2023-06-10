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махмуд аббас
10.06.2023 15:21 Алина Груднева

СМИ: в Израиле и ПА готовятся к смерти Махмуда Аббаса

В Израиле и Палестинской автономии готовятся к смерти 87-летнего председателя ПА Махмуда Аббаса.

Об этом сообщает Ynet со ссылкой на статью ливанской газеты "Аль-Ахбар".

Такое предположение появилось на фоне сообщений о том, что Аббас недостаточно здоров, чтобы продолжать выполнение своих обязанностей.

Представители ФАТХа утверждают, что председателю ПА в течение последних нескольких недель нужно было лечь в больницу для проведения медицинских осмотров.

"Однако он предпочел вызвать к себе врачей", - утверждают в ФАТХе.

В свою очередь, некоторые источники сообщают о том, что Аббас тайно прошел срочное обследование в Иордании.

 

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