



СМИ: В доме олигарха Коломойского проводят обыск

Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского.



Сообщается, что обыски проводят в рамках расследования дела о махинациях, связанных с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой".



Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.



Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.



Официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена пока не поступало.



Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".



Также в июле прошлого года стало известно о том, что Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.





