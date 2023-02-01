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СМИ: В доме олигарха Коломойского проводят обыск
01.02.2023 10:39 Раиса Вовк

СМИ: В доме олигарха Коломойского проводят обыск

Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского.

Сообщается, что обыски проводят в рамках расследования дела о махинациях, связанных с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой".

Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы. 

Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.

Официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена пока не поступало.

Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Также в июле прошлого года стало известно о том, что Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.


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