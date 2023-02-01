СМИ: В доме олигарха Коломойского проводят обыск
Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проводят обыски в доме олигарха Игоря Коломойского.
Сообщается, что обыски проводят в рамках расследования дела о махинациях, связанных с "Укрнафтой" и "Укртатнафтой".
Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.
Официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена пока не поступало.
Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".
Также в июле прошлого года стало известно о том, что Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.