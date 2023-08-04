



СМИ узнали, сколько Россия тратит на оборонную сферу

Россия вдвое увеличила целевые расходы на сферу обороны в 2023 году, направив на это более 100 миллиардов долларов, что составляет треть государственных расходов.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ российского правительств.



По данным агентства, только в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12%, или 600 миллиардов рублей, более чем свыше 4,98 триллиона рублей (54 миллиарда долларов), которые она планировала на 2023 год.



Расходы РФ на оборонную сферу за первое полугодие составляли 5,59 триллиона рублей, то есть 37,3% от 14,97 триллиона рублей, затраченных за этот период.



В то же время, бюджетный план России предусматривает расходы на национальную оборону на уровне 17,1% от общего объема.



Отмечается, что рост расходов по обороне может увеличить дефицит бюджета России.



Как сообщалось , по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, военный бюджет России в этом году составляет около 6,6 триллиона рублей (около $85,8 миллиарда), однако эти расходы могут быть больше.



