



СМИ: уволен заместитель Шойгу

Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Михаил Мизинцев уволен со своей должности.



Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы.



Мизинцев отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ, а ранее руководил операцией в Сирии и осадой Мариуполя.



Уточняется, что информацию об увольнении генерала распространили Telegram-канал "Рыбарь" и "военкор" Александр Сладков. Официального подтверждения пока что нет, как и не известны причины увольнения. Мизинцев стал замом Шойгу в сентябре 2022 года.