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СМИ: уволен заместитель Шойгу
27.04.2023 12:43 Алина Груднева

СМИ: уволен заместитель Шойгу

Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Михаил Мизинцев уволен со своей  должности.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы.

Мизинцев отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ, а ранее руководил операцией в Сирии и осадой Мариуполя.

Уточняется, что информацию об увольнении генерала распространили Telegram-канал "Рыбарь" и "военкор" Александр Сладков. Официального подтверждения пока что нет, как и не известны причины увольнения. Мизинцев стал замом Шойгу в сентябре 2022 года.

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