



СМИ: Украина получит от Португалии БПЛА

Украина может получить от португальского производителя беспилотников Tekever некоторые его системы с большой продолжительностью полета для наземных и морских операций.



По данным Defence News, такая поставка может финансироваться Международным фондом для Украины.



Издание ссылается на ранее обнародованное министерством обороны Великобритании видео с оборудованием, предоставляемым стране.



Эксперты в нем разглядели квадрокоптеры Malloy T150 производства британской компании Malloy Aeronautics, БПЛА с возможностью вертикального взлета и приземления DeltaQuad Pro VTOL от нидерландской фирмы DeltaQuad и беспилотник Astero ISR датского производства.



По словам гендиректора Tekever Рикардо Мендеса, его фирма гордится поддержкой Украины и благодарна оборонному ведомству Соединенного Королевства и IFU за возможность внести вклад "в одно из самых важных дел в жизни".

