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СМИ: Украина получит от Португалии БПЛА
17.06.2023 20:59 Алина Груднева

СМИ: Украина получит от Португалии БПЛА

Украина может получить от португальского производителя беспилотников Tekever некоторые его системы с большой продолжительностью полета для наземных и морских операций.

По данным Defence News, такая поставка может финансироваться Международным фондом для Украины.

Издание ссылается на ранее обнародованное министерством обороны Великобритании видео с оборудованием, предоставляемым стране.

Эксперты в нем разглядели квадрокоптеры Malloy T150 производства британской компании Malloy Aeronautics, БПЛА с возможностью вертикального взлета и приземления DeltaQuad Pro VTOL от нидерландской фирмы DeltaQuad и беспилотник Astero ISR датского производства.

По словам гендиректора Tekever Рикардо Мендеса, его фирма гордится поддержкой Украины и благодарна оборонному ведомству Соединенного Королевства и IFU за возможность внести вклад "в одно из самых важных дел в жизни".
 

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