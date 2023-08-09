



В ответ на депортации: Украина угрожает закрыть границу для паломников в Умань

Украина может закрыть границу для паломников, направляющихся в Умань на Рош ха-Шана.



Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.



Уточняется, что это может стать ответом на отказы в посещении Израиля 10% украинских туристов.



В настоящее время Корнийчук проводит встречи с украинскими властями в рамках подготовки к ежегодному паломничеству.



"Мы рассказали о наших чувствах по этому поводу", — якобы сказал посол.