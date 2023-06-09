



СМИ: Украина может получить истребители F-16 уже через 2-3 месяца

Украина может получить истребители F-16 уже через 2-3 месяца, а украинские пилоты уже готовы их эксплуатировать. Такое мнение высказал польский эксперт, экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью "Укринформу".



Эксперт убежден, что сейчас должно быть только принято решение, из каких стран будут самолеты.



Скшипчак считает, что Украина находится на этапе, когда "украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою". По словам генерала, самолеты F-16 могут передать США, а самолеты F-18, о которых в последнее время также идет речь, также очень хороши в эксплуатации.



Также военный отметил, что для начала контрнаступления украинцы не должны ждать поставок F-16, а начинать действовать.



"Украина получила МиГи-29 и справится на первом этапе контрнаступления. Сейчас должен быть нанесен первый удар", – убежден генерал.



Он считает, что "перед саммитом НАТО должно произойти что-то, что покажет: Украина достойна доверия". Скшипчак подчеркнул, что наше государство должно доказать, что благодаря значительной поддержке Запада способна разбить часть российской армии в Украине.



"Это тот аргумент, который (президент Владимир. - ред.) Зеленский должен положить 11-12 июля на столе перед Столтенбергом в Вильнюсе. Очень важно, что этого ждет украинский народ", – констатировал Скшипчак.



Напомним, в Пентагоне сообщили, что очередное заседание доноров военной помощи для Украины в формате "Рамштайн" состоится в столице Бельгии Брюсселе 15 июня. Главы министерств обороны стран-союзников нашего государства намерены обсудить создание коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".