



СМИ: у российских чиновников отбирают загранпаспорта

У российских чиновников и сотрудников государственных компаний отбирают загранпаспорта. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на анонимного собеседника в руководстве одной из госкомпаний России.



Сообщается, что запрет на выезд распространяется не только на госслужащих и сотрудников государственных компаний, но в некоторых случаях даже на банковских работников.



Об изъятии загранпаспортов у части госслужащих и сотрудников госкомпаний пишет также сотрудница Немецкого совета по международным делам (DGAP) Александра Прокопенко.



"Части госслужащих и сотрудников госкорпораций приказали сдать заграничные паспорта. Федеральным и региональным чиновникам, а также представителям госструктур запретили выезжать из России на новогодние праздники. Многие сотрудники за границей могут "неверно распорядиться информацией, которой владеют, о российской промышленности и ее состоянии на фоне "спецоперации", — пишет Прокопенко.



По словам анонимных источников, паспорта для предполагаемого хранения изымаются сотрудниками ФСБ или специального отдела по месту работы. При этом тем, кто этого не делает, предлагают уволиться с работы. В некоторых случаях сотрудники ФСБ намекают, что если чиновники откажутся сдавать паспорта, то их могут каким-то образом "аннулировать".



При этом отмечается, что нет единого правила или приказа, запрещающего людям покидать пределы Российской Федерации.



Тем не менее некоторым вовсе не разрешается выезжать за границу.



Другим же чиновника разрешен выезд в пределах ЕАЭС (Евразийская экономическая зона, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) или ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).



Источники рассказали изданию, что большинство сотрудников Кремля "даже не пытаются" куда-либо уехать. В министерствах применяется индивидуальный подход.



