



СМИ: У Путина заподозрили деменцию из-за невнятной речи – видео

Во время очередного собрания в Кремле российский президент Владимир Путин запутался в возрасте ребенка, что вызвало в сети слухи о его старческой деменции. Об этом пишет Newsweek.



На опубликованных кадрах со встречи группы “Россия – страна возможностей” Путин разговаривает с военным Иваном Штокманом, который подробно рассказал президенту о своей карьере. Штокман рассказал, как благодаря успехам в конкурсе менеджеров он стал заместителем мэра Нижнего Новгорода, где в его обязанности входили информационные технологии, туризм и развитие бизнеса. Путин ответил, что его впечатлила эта история и затем превратил ее в притчу о том, через что проходит Россия.



“В конце концов, вы пришли к самому главному в этом поиске преданности этой стране. В конце концов, это борьба за будущее наших детей и ваших детей”, – высказался российский лидер.



Затем Путин спросил, сколько лет его детям, на что Штокман ответил: “Самому младшему – девять, а старшей – 23 года”. Но Путин ошибся с возрастом, сказав: “Вот видите, вы с двумя детьми, младшему так вообще 3 годика”.



Видео в своем Twitter опубликовала блогер Ульяна Яппарова. В комментариях пользователи начали острить по поводу душевного здоровья Путина. Один из подписчиков написал, что Путин “смотрит в потолок и медленно бормочет о поиске места в стране – это ненормально. Другой отметил, что “он вообще не слышит людей”. Третий пользователь пришел к выводу, что это проявление “слабоумия”, а в отдельном твите кто-то написал рядом под видео: “Болезнь Альцгеймера”.



Переписка последовала за другой оживленной онлайн-дискуссией о Путине на этой неделе, когда российский президент отреагировал на новость от иркутского губернатора Игоря Кобзева о гибели солдат на Украине, попросив “передать им привет”.