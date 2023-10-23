



СМИ: У Путина произошла остановка сердца

В сети появилась информация о том, что президент России Владимир Путин смертельно болен и даже пережил остановку сердца. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "Генерал СВР".



По информации канала, в воскресенье вечером, 22 октября, российскому диктатору стало плохо в одной из его резиденций - он упал в спальне, судорожно извивался на полу, закатив глаза. Лежащим на полу Путина нашли находившиеся на дежурстве сотрудники его службы безопасности, которые и вызвали медики. Российский диктатор был реанимирован прямо в резиденции.



«Вчера около 21:05 по московскому времени сотрудники службы безопасности… услышали шум и звуки падения, доносившиеся из спальни президента. Два сотрудника Службы безопасности немедленно ушли в спальню президента и увидели Путина лежащим на полу у кровати и перевернутый столик с едой и напитками. Вероятно, при падении президент задел и обвалил на пол стол и посуду», - отмечается на канале.



На место прибыли медики, находившиеся на дежурстве в резиденции. Журналисты выяснили, что врачи провели реанимацию, предварительно выяснив, что у президента остановка сердца. Помощь была оказана вовремя, сердце запустили, и Путин пришел в себя.



По сведениям канала, диктатора отправили в комнату, специально оборудованную для того, чтобы в ней можно было провести реанимацию, там есть новейшая техника.