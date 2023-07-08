



СМИ: у Москвы не просили помощи в отношении похищенной в Ираке израильтянки

Израиль не обращался за помощью к министерству иностранных дел России в отношении похищенной в марте в Ираке израильской исследовательницы Елизаветы Цурковой.



Информацию об этом публикует российская газета "Коммерсантъ".



Уточняется, что семья похищенной израильтянки также не обращалась в посольство РФ.



Дипломатическое учреждение по этому поводу пока что хранит молчание. По словам сестры Цурковой, она знает, что Кремль участвует в переговорах относительно освобождения женщины.

