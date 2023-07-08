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СМИ: у Москвы не просили помощи в отношении похищенной в Ираке израильтянки
08.07.2023 17:10 Алина Груднева

СМИ: у Москвы не просили помощи в отношении похищенной в Ираке израильтянки

Израиль не обращался за помощью к министерству иностранных дел России в отношении похищенной в марте в Ираке израильской исследовательницы Елизаветы Цурковой.

Информацию об этом публикует российская газета "Коммерсантъ".

Уточняется, что семья похищенной израильтянки также не обращалась в посольство РФ.

Дипломатическое учреждение по этому поводу пока что хранит молчание. По словам сестры Цурковой, она знает, что Кремль участвует в переговорах относительно освобождения женщины.
 

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