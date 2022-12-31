СМИ: Турция согласилась вывести свои войска из Сирии
Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии после переговоров в Москве.
Об этом сообщает сирийское издание El Watan со ссылкой на источники.
Речь идет о переговорах, состоявшихся в Москве 30 декабря. В них участвовали министры обороны России, Турции и Сирии.
Уточняется, что Анкара в итоге согласилась вывести свои войска из Сирии. Турецкая сторона также подтвердила намерение уважать суверенитет и целостность сирийских территорий.
Также было решено открыть стратегическую трассу М4.