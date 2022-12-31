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СМИ: Турция согласилась вывести свои войска из Сирии
31.12.2022 15:58 Алина Груднева

СМИ: Турция согласилась вывести свои войска из Сирии

Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии после переговоров в Москве.

Об этом сообщает сирийское издание El Watan со ссылкой на источники.

Речь идет о переговорах, состоявшихся в Москве 30 декабря. В них участвовали министры обороны России, Турции и Сирии. 

Уточняется, что Анкара в итоге согласилась вывести свои войска из Сирии. Турецкая сторона также подтвердила намерение уважать суверенитет и целостность сирийских территорий.

Также было решено открыть стратегическую трассу М4.

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