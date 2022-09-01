



СМИ: Трамп хвастался секс-компроматом на Макрона

Экс-президент США Дональд Трамп хвастался перед близкими друзьями, что ему известны секретные подробности о сексуальной жизни Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на источники в разведке США.

Соответствующее сообщение появилось после обнаружения агентами ФБР в ходе обыска на вилле Трампа в Мар-а-Лаго секретных документов.

Неизвестно, какую информацию могла содержать папка с документами про Макрона. По данным журнала, упоминание об этом вызвало "трансатлантический ажиотаж" между Парижем и Вашингтоном.

Французское посольство заверяет, что не запрашивало у США никакой информации относительно документации. В Госдепартаменте и офисе Трампа комментариев не дают.