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СМИ: Трамп хвастался секс-компроматом на Макрона
01.09.2022 11:23 Алина Груднева

СМИ: Трамп хвастался секс-компроматом на Макрона

Экс-президент США Дональд Трамп хвастался перед близкими друзьями, что ему известны секретные подробности о сексуальной жизни Эммануэля Макрона.

 
Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на источники в разведке США. 
 
Соответствующее сообщение появилось после обнаружения агентами ФБР в ходе обыска на вилле Трампа в Мар-а-Лаго секретных документов.
 
Неизвестно, какую информацию могла содержать папка с документами про Макрона. По данным журнала, упоминание об этом вызвало "трансатлантический ажиотаж" между Парижем и Вашингтоном.
 
Французское посольство заверяет, что не запрашивало у США никакой информации относительно документации. В Госдепартаменте и офисе Трампа комментариев не дают.

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