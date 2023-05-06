



СМИ: Тлеющий иранский ядерный кризис рискует разгореться

Пока Соединенные Штаты и их европейские союзники борются с вторжением России в Украину и ростом напряженности в отношениях с Китаем, тлеющий кризис вокруг ядерной программы Ирана грозит разгореться вновь, пишет REUTERS.



В знак обеспокоенности Европы Великобритания, Франция и Германия предупредили Иран, что они спровоцируют возобновление санкций ООН против Тегерана, если он обогатит уран до уровня, оптимального для ядерного оружия, заявили три европейских чиновника.



Угроза, высказанная в прошлом году в ранее не сообщавшемся письме, направленном министрами иностранных дел стран, подчеркивает опасения Запада, что Иран может производить уран 90-процентной чистоты для бомб.



Эти опасения усилились в феврале после того, как инспекторы ООН обнаружили частицы урана чистотой 83,7% на иранском ядерном объекте, построенном глубоко под землей для защиты от ударов с воздуха.



“Тревожные возможности включают в себя то, что Иран испытал способ производства урана, близкого к оружейному, без… обнаружения”, — говорится в отчете Института науки и международной безопасности, аналитического центра, который внимательно следит за программой Тегерана.



Возобновление кризиса вокруг Ирана наступит в неподходящее время для президента США Джо Байдена, который сосредоточен на сохранении поддержки союзниками войны на Украине и на объединении западных стран, чтобы дать отпор военным и дипломатическим амбициям Китая.



Но хотя некоторые помощники Белого дома могут предпочесть держать Иран подальше от стола президента, официальные лица и аналитики предполагают, что у них может не быть такой роскоши.



“Они заняты Украиной, Россией и пока не хотят открывать еще один фронт, — сказал на условиях анонимности западный дипломат. - Поэтому они хотят сделать все, что в их силах, чтобы этого (90%) не произошло”.



Западные официальные лица опасаются, что Иран, обладающий ядерным оружием, может угрожать Израилю, производителям нефти в странах Персидского залива и спровоцировать региональную гонку вооружений.



Иран может воздержаться от обогащения до 90%, чтобы избежать общественного порицания, связанного с возвращением санкций ООН.



Высокопоставленный иранский ядерный чиновник заявил, что Тегеран не смирится с возобновлением санкций ООН.



“Если другие стороны под каким-либо предлогом спровоцируют его, они будут нести ответственность за все последствия, — сказал он агентству Reuters. - Реакция Ирана может варьироваться от выхода из ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) до ускорения нашей ядерной работы’.

Выход из ДНЯО освободит Иран для разработки ядерного оружия.



Угроза иранского чиновника была более явной, чем комментарии официального представителя министерства иностранных дел Ирана, который в понедельник сказал только, что Иран сообщил западным державам, как он будет реагировать.



Остается неясным, были ли 83,7% частиц созданы преднамеренно. Но западные официальные лица и аналитики говорят, что производство Ираном 90-процентного урана потребует серьезного ответа.



Представитель Госдепартамента США заявил, что Байден “полностью привержен’ тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.



’Мы считаем, что дипломатия — лучший способ достичь этой цели, но президент Байден также ясно дал понять, что мы не исключили ни одного варианта из обсуждения’, — добавил представитель, намекая на возможность военных действий.



В то время как западные официальные лица хотят оставить дверь открытой для дипломатии, напряженность в отношениях с Россией и Китаем усложняет эту задачу.



Разногласия по поводу войны на Украине, в ходе которой Иран оказал военную помощь России, и рост напряженности между Китаем и США еще больше снижают шансы на возобновление сделки, поскольку неясно, насколько сильно Москва или Пекин могут настаивать на ее возрождении.



Если сделка не состоится, у Запада есть три основных варианта: сдерживание, военные действия или новое соглашение, достигнутое путем переговоров.

У сдерживания есть обратная сторона: оно может дать Тегерану время, чтобы приблизиться к потенциалу создания ядерного оружия.



Деннис Росс, опытный американский дипломат, ныне работающий в аналитическом центре Вашингтонского института ближневосточной политики, предположил, что Байдену, возможно, придется сделать больше, чтобы заставить Иран опасаться последствий обогащения до более высоких уровней.



“Если вы не сделаете достаточно, чтобы убедить иранцев в том, что они рискуют, в какой-то момент вы столкнетесь с кризисом, потому что они дойдут до 90%, — сказал он. - То, что вы видите, — это попытка пройти по канату”.

