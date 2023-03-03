



СМИ: телефон польского мэра взломали с помощь ПО Pegasus

Телефон связанного с оппозицией польского мэра взломан с помощью израильского шпионского ПО Pegasus.



Об этом сообщает польская газета Gazeta Wyborcza.



Утверждается, что спецслужбы страны использовали технологию израильской компании против противников правительства.



Два года назад Associated Press сообщалось, что программное обеспечение израильской NSO Group использовалось для взлома телефонов критиков правительства, в том числе сенатора от крупнейшей оппозиционной партии.



Теперь польская газета сообщает, телефон мэра Сопот Яцека Карновского был взломан в 2018-2019 годах. В польском правительстве и службах безопасности от комментарием отказались.





