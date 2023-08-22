



СМИ: Суровикина лишили командования воздушными силами РФ

Российский генерал Сергей Суровикин снят с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В своем Telegram-канале он отметил, что несмотря на увольнение, Суровикин “по-прежнему остается в распоряжении Минобороны РФ”.



Однако отмечается, что самого указа о снятии Суровикина пока в открытом доступе нет.



“Завтра день рождения мамы Суровикина – дадут хотя бы совершить звонок?” – написал Венедиктов, намекая на то, что генерал может находиться под арестом.



По информации западной разведки, Суровикин мог заранее знать о планах Евгения Пригожина поднять восстание против российского военного руководства.



Ксения Собчак сообщила, что, по ее сведениям, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа.



По данным РБК, "Суровикин освобожден от своей должности в связи с переходом на другую работу"



"В настоящее время он в краткосрочном отпуске", – уточнил один из собеседников издания.