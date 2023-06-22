



СМИ: судьи по делу Нетаниягу сказали, что доказать обвинение будет сложно

Найти доказательства по делу, по которому проходит премьер-министр Биньямин Нетаниягу, будет крайне сложно.



Это признал в комментарии 13 каналу кто-то из приближенных к судьям.



Трое судей проинформировали прокуратуру и команду защиты Нетаниягу об этом во время встречи за закрытыми дверями на этой неделе.



Согласно отчету, разговор, который состоялся, мог быть сосредоточен на поощрение сделки о признании вины или на посредничестве в этом деле.



