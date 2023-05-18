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СМИ: Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов
18.05.2023 13:47 Ирина Демьянова

СМИ: Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов

Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, со ссылкой на источники сообщает немецкое агентство Dpa.

"Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов", - сообщает Dpa со ссылкой на неназванные источники.

При этом AFP пишет, что официальный представитель ЕС заявил, что на встрече лидеров в Японии будут обсуждаться санкции против торговли Россией алмазами на миллиарды долларов, надеясь еще больше лишить Москву средств для ее войны в Украине.

"Мы считаем, что нам необходимо ограничить экспорт из российской торговли в этом секторе", - сказал чиновник.

СМИ также сообщают, что лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия РФ.

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