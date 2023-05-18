



СМИ: Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов

Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов, со ссылкой на источники сообщает немецкое агентство Dpa.



"Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов", - сообщает Dpa со ссылкой на неназванные источники.



При этом AFP пишет, что официальный представитель ЕС заявил, что на встрече лидеров в Японии будут обсуждаться санкции против торговли Россией алмазами на миллиарды долларов, надеясь еще больше лишить Москву средств для ее войны в Украине.



"Мы считаем, что нам необходимо ограничить экспорт из российской торговли в этом секторе", - сказал чиновник.



СМИ также сообщают, что лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия РФ.