



СМИ: Столтенберга хотят попросить остаться на посту главы НАТО

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга могут попросить остаться в должности еще на год.



Об этом сообщает Reuters.



Источник, знакомый с ходом переговоров относительно преемника Столтенберга, заявил, что ему, скорее всего, предложат остаться в кресле главы НАТО еще на год.



А официальный представитель США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в администрации Байдена тоже рассматривают такое предложение.



"Не похоже, что сейчас внутри Альянса существует консенсус по его замене", - сказал он.



В октябре 2023 года истекают полномочия действующего председателя Альянса Йенса Столтенберга. Он провел в должности уже почти 9 лет и недавно еще раз заявил, что не хотел бы оставаться генсеком.



В настоящее время страны-члены НАТО обсуждают варианты преемников Столтенберга. Важными претендентами являются министр обороны Британии Бен Уоллес, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Однако в СМИ все чаще сообщают, что консенсуса по поводу преемника в Альянсе нет, поэтому Столтенбергу, скорее всего, продлят полномочия.