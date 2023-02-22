



СМИ: США предоставят Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением

США поставляют Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing, которая способна поражать цели на расстоянии более 70 км.



Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпаса для прямой атаки, заявив только, что он отправит "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках пакета на 1,85 млрд долларов, о котором было объявлено 21 декабря, пишет Bloomberg.



Два источника агентства, знакомые с этим вопросом, подтвердили наличие оружия. Jdam повышенной дальности действия, известный как Jdam-ER. Они просили не называть их имен, потому что подробности не сообщаются.



Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпас, сославшись на оперативную безопасность. Комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран.



Jdam-ER может устанавливаться на неуправляемые бомбы весом до 1 тонны. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия. Jdam повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии.



Комплекты повышенной дальности могут быть использованы для атаки российских передовых позиций или тыловых районов.



20 января компания Boeing получила заказ от ВВС на сумму 40,5 млн долларов в рамках существующего контракта Jdam. Работа должна быть завершена к 30 июня.



Отмечается, США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать Jdam-ER.



Отметим, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.



Напомним, предыдущий американский военный пакет на 2,2 млрд долларов для Украины включал боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, зенитки, средства ПВО Hawk и другие средства.