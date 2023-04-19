



СМИ: США подталкивают Нигер к нормализации отношений с Израилем

Госсекретарь США призвал Нигер нормализовать отношения с Израилем во время визита в прошлом месяце в эту западноафриканскую страну.

Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с президентом Нигера Мохамедом Базумом, сообщает Axios.



Позже в том же месяце Блинкен проинформировал министра иностранных дел Эли Коэна о своих усилиях по телефону. Согласно отчету, Коэн предложил Нигеру принять участие в следующем министерском заседании Форума Негева.



Израильские официальные лица сообщили Axios, что Нигер готов нормализовать отношения с еврейским государством, но взамен хотел бы получить стимулы от администрации Байдена.



США уже пытались привлечь к Негевскому форуму новые страны, в том числе несколько из Африки, хотя администрации Байдена не удалось убедить ни одну из них присоединиться к январской встрече рабочих групп в Абу-Даби, сообщили два официальных лица из стран Негевского форума Times of Israel в прошлом месяце.



“Его усилия по расширению форума, в который в настоящее время входят США, Израиль, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Египет, продолжаются, хотя арабские участники отложили окончательную дату следующего министерского саммита из-за дискомфорта в связи с политической ситуацией в Израиле”, — заявили чиновники.



Посольство Нигера в Вашингтоне и Госдепартамент не ответили на запросы Axios о комментариях.



У Израиля и Нигера были дипломатические отношения в 1960-х годах, а затем с 1996 по 2002 год, но оба раза они разрывались из-за всплесков насилия между израильтянами и палестинцами.

