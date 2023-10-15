Новости » Политика
СМИ: США отправляют второй авианосец в Средиземное море
15.10.2023 08:09 Алина Груднева

СМИ: США отправляют второй авианосец в Средиземное море

США отправляют уже вторую авианосную ударную группу в Средиземное море к израильскому побережью.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, к израильскому побережью отправится авианосная группа USS Eisenhower. Она присоединится к первой группе - USS Gerald R Ford.

"Это является частью наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль", - ранее сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы