СМИ: США отправляют второй авианосец в Средиземное море
США отправляют уже вторую авианосную ударную группу в Средиземное море к израильскому побережью.
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По его словам, к израильскому побережью отправится авианосная группа USS Eisenhower. Она присоединится к первой группе - USS Gerald R Ford.
"Это является частью наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль", - ранее сказал глава Пентагона Ллойд Остин.