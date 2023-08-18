



СМИ: США одобрили передачу F-16 Украине от Дании и Нидерландов

Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов, сообщает Reuters.



Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи F-16 Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.



Сообщается, что Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.



"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", - говорится в письме Блинкена двум официальным лицам.



"Очень важно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета. Передача самолетов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение", - отметил Блинкен.