



СМИ: США и союзники планируют передать Украине F-16

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками хотят передать Украине истребители F-16, но даже примерных сроков поставок пока нет. Об этом сообщает NBC News.



"В ближайшие месяцы США и их союзники решат, когда реально предоставить истребители, сколько их будет, и кто их предоставит", - сообщил высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена.



Он отметил, что информации о сроках передачи пока нет, но самолеты не будут использоваться во время предстоящего контрнаступления Украины против России.



Чиновник также добавил, что дискуссии о совершенствовании Воздушных сил Украины является признаком долгосрочной поддержки Украины со стороны Запада.



Почему Украина нуждается в F-16?



Стоит заметить, что украинские чиновники и военные уже несколько месяцев призывают страны Запада начать поставки западных истребителей для защиты от российской агрессии. Приоритетным боевым самолетом, который хочет получить Украина, является F-16.



Пока у наших Воздушных сил есть только советская техника, которая не может конкурировать с российскими истребителями четвертого (Су-35) и пятого (Су-57) поколений.



Американские истребители F-16 позволят украинским военным бить на более далекие расстояния и перехватывать российские ракеты, поскольку обеспечить полную защиту неба страны при помощи систем ПВО невозможно, заявлял ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



Напомним, 19 мая президент США Джо Байден на саммите стран "Большой семерки", который проходит в Японии, поддержал обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Тренировки, по неподтвержденной информации, хотят начать в ближайшие недели.